Tavaly nőtt a házasságkötések száma Ukrajnában

2025-ben az ukránok több mint 165 ezer házasságot kötöttek, ami 10%-kal több, mint 2024-ben – közölte az Opendatabot Ukrajna Igazságügyi Minisztériuma és az Állami Igazságügyi Hivatal adataira hivatkozva.

Tavaly 165 587 házasságot regisztráltak Ukrajnában. Ugyanakkor 124 785 házaspár vált el – ez 12%-kal kevesebb, mint 2024-ben – áll a közleményben.

Az Igazságügyi Minisztérium adatai szerint tavaly minden negyedik házasságot Kijevben kötötték, összesen 37 898-at. Ez a szám 1,8-szor több, mint 2024-ben, de 1,5-ször több, mint a teljes körű invázió kezdete előtt. A házasságkötések helyszínét tekintve második helyen áll Dnyipropetrovszk megye 19 151 házassággal. A harmadik pedig Lemberg megye 13 325 esküvővel. A házasságkötések száma mindkét megyében egyharmaddal nőtt 2024-hez képest.

Jelentősen csökkent a házasságkötések száma Donyeck megyében, ahol 40%-kal kevesebb esküvőt tartottak tavaly. Csökkenés volt megfigyelhető Cserkaszi megyében (15%) és Rivne megyében (14%) is.

