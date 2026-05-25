Ismét tűz ütött ki a börvingesi szeméttelepen

Ismét égett a szemét az ungvári járási Börvingesen található hulladéklerakó területén. A tűzoltókat hétfő reggel riasztották az 50 négyzetméteren elterjedt lángokhoz – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben.

Az év eleje óta már számos alkalommal akadt dolga a tűzoltóknak ezen a helyszínen.

A szolgálat felhívja a figyelmet, hogy szakembereik minden hasonló esetben egy lehetséges ökológiai katasztrófa megfékezéséért küzdenek. Az égő szeméttelepről származó mérgező füst ugyanis közvetlen veszélyt jelent az emberi egészségre és az élő környezetre.

A szeméttelep mélyén a háztartási hulladék tovább izzik, ami az oltást nagyban megnehezíti.

A tűzoltók ezúttal is arra kérik a hulladéklerakók tulajdonosait, hogy szigorúan tartsák be a tűzvédelmi szabályokat, szervezzék meg a terület felügyeletét, és biztosítsák a hulladék inert anyagokkal való fedését.

Kárpátalja.ma

