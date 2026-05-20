Tűz a barvinoki hulladéklerakón: mérgező füst borítja az Ungvár környéki településeket

Börvingesen (Barvinokon) található hulladéklerakón május 20-án reggel tűz ütött ki, amely komoly környezeti és egészségügyi aggodalmat váltott ki a helyiek körében. A lakosság beszámolói szerint sűrű, fekete füst és erős, vegyszerre emlékeztető szag terjedt el gyorsan, amely több környező település, köztük az ungvári térség felé is áramlik.

A tűz a települési szilárdhulladék-lerakó (kommunális hulladéklerakó) jelentős részét érinti. A helyszínen több tűzoltóegység dolgozik a lángok megfékezésén, azonban az oltást jelentősen nehezíti a hulladéklerakók sajátos szerkezete és a mélyben izzó, nehezen hozzáférhető tűzfészkek.

A barvinoki hulladéklerakó nem először kerül a figyelem középpontjába hasonló eset miatt. A környék lakói és környezetvédők szerint az ilyen jellegű tűzesetek visszatérő problémát jelentenek, amelyek komoly környezeti terhelést okoznak.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az égő műanyagok és gumi hulladékok égéstermékei különösen veszélyesek lehetnek az egészségre, mivel irritálhatják a légutakat, és hosszabb távon is káros hatásokat okozhatnak.

A tűzoltók igyekeznek lokalizálni a tűzfészkeket, hogy megakadályozzák a további terjedést, különösen a közeli erdősáv felé.

A mentőszolgálatok és a katasztrófavédelem arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el a füsttel érintett területeken. A szennyezett levegő különösen veszélyes lehet gyermekekre, idősekre, valamint krónikus légúti betegségekben szenvedőkre.

A hatóságok javaslatai:

az ablakok zárva tartása,

a szabadtéri tartózkodás minimalizálása,

szükség esetén levegőtisztító berendezések használata vagy ideiglenes védelem biztosítása (pl. nedves textília az ablakoknál).

Kárpátalja.ma

A Novini Zakarpattya nyomán.