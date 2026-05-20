Ukrajna gyógyszerszállítmányt kapott a hepatitis C-ben szenvedő gyermekek kezelésére

Az humanitárius segélyként átvette az EPCLUSA (szofoszbuvir/velpataszvir) nevű gyógyszert, amelyet a vírusos hepatitis C-ben szenvedő, 3 és 12 év közötti gyermekek kezelésére alkalmaznak. Az eredeti készítmény 200 mg/50 mg hatóanyagot tartalmaz, a kezelés időtartama pedig 3 vagy 6 hónap. A terápia segítségével a hepatitis C sikeresen gyógyítható.

A gyógyszert a Szent Egyed Közösség Barátai civil szervezet adta át Ihor Kuzin ukrán egészségügyi miniszterhelyettesnek és országos tisztifőorvosnak tartott találkozó során.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy jelenleg világszerte kizárólag eredeti gyógyszerek állnak rendelkezésre a 12 év alatti gyermekek hepatitis C kezelésére. Emiatt a terápia rendkívül költséges, és sok esetben korlátozottan hozzáférhető. A mostani támogatás ezért különösen fontos az érintett családok számára.

Az átvett gyógyszereket hét ukrán megye speciális egészségügyi intézményei között osztják szét a betegek szükségleteinek megfelelően.

Összesen 30 csomag Epclusa 200 mg / 50 mg készítményt juttatnak el az intézményekhez, amely 10, 12 év alatti, orvosi felügyelet alatt álló gyermek kezelését teszi lehetővé. A humanitárius segítség teljes értéke meghaladja a 700 ezer eurót.

A Szent Egyed Közösség Barátai civil szervezet hosszabb ideje támogatja Ukrajnát, és segíti a betegek hozzáférését a szükséges kezelésekhez. A szervezet 2025 augusztusában már adott át hepatitis C elleni gyógyszereket csaknem 59 millió hrivnya értékben.

A hepatitis C vírusos megbetegedés, amely elsősorban vér útján terjed, és főként a májat károsítja. Gyermekek esetében a fertőzés leggyakrabban az anyáról a gyermekre terjedhet át a várandósság vagy a szülés során, illetve olyan orvosi beavatkozások alkalmával, amelyek vérrel való érintkezéssel járnak.

A szakemberek hangsúlyozzák: a betegség időben történő felismerése és kezelése segít megelőzni a súlyos szövődményeket, köztük a májzsugort és a májrákot.

