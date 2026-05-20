Ukrajna: megszűntek a nőkre vonatkozó kiutazási korlátozások

Május 20-tól minden nő korlátozások nélkül átlépheti Ukrajna államhatárát – jelentette be az Ukrán Állami Határőrség. Az ukrán kormány eltörölte az utolsó, nőkre vonatkozó kiutazási korlátozásokat is, amelyek eddig az állami alkalmazottakat és bírókat érintették.

A határőrség közlése szerint életbe léptek az államhatár átlépésére vonatkozó szabályok módosításai, amelyeket a kormány 57-es számú rendelete szabályoz. Az új rendelkezéseket a kabinet május 15-én elfogadott 623-as számú határozata tartalmazza.

A módosítás értelmében megszűntek azok az előírások, amelyek alapján bizonyos női közalkalmazottak kizárólag hivatalos kiküldetés esetén hagyhatták el az országot.

Az új szabályozás szerint immár minden nő szabadon utazhat külföldre, függetlenül attól, hogy:

állami szervnél dolgozik,

önkormányzati alkalmazott,

állami vállalat munkatársa,

vagy az igazságszolgáltatásban tevékenykedik.

Az Ukrán Állami Határőrség hangsúlyozta, hogy a határátkelőhelyeken szolgálatot teljesítő munkatársak már az új szabályok szerint végzik az ellenőrzéseket.

