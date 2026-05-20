5,6-es erősségű földrengés sújtotta Törökország keleti részét. A földmozgás reggel 9 órakor Malatya tartomány Battalgazi kerületét érte. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés, de a tévéfelvételeken az látható, hogy iskolákat evakuáltak és a lakók kirohantak a házakból.

Kelet-Törökországot szerdán 5,6-os földrengés sújtotta – közölte az ABC News az online felületén a török mentőszolgálatok közlésére hivatkozva.

A Katasztrófa- és Vészhelyzet Kezelési Hivatal szerint reggel 9 órakor Malatya tartomány Battalgazi kerületét érte a földmozgás.

Károkról egyelőre nem érkezett jelentés, de a tévéfelvételeken az látható, hogy iskolákat evakuáltak és a lakók kirohantak a házakból.

Törökország a főbb törésvonalak tetején fekszik, ezért gyakoriak a földrengések – írta beszámolójában az ABC, amely a cikkben arra is emlékeztetett, hogy 2023-ban egy 7,8-as erősségű földrengés több mint ötvenezer ember halálát okozta Törökországban és 11 déli és délkeleti tartományban több százezer épületben keletkezett kár.

Az akkori természeti katasztrófában további mintegy hatezer ember vesztette életét a szomszédos Szíria északi részein – áll az abcnews.com oldalon elérhető tudósításban.

Forrás: hirado.hu