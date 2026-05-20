Ukrán dróntámadás érte a Lukoil egyik olajfinomítóját Oroszországban

Újabb ukrán dróntámadásokról számoltak be orosz Telegram-csatornák: a jelentések szerint ezúttal egy Nyizsnyij Novgorod-i olajfinomító és egy sztavropoli vegyi üzem lehetett a célpont.

A Kyiv Independent beszámolója szerint drónok közelítették meg a Lukoil nyizsnyij novgorodi finomítóját Kszztovo városánál, ahol robbanásokat és füstöt is észleltek. A létesítményt néhány nappal korábban, május 18-án szintén támadás érte.

Az ukrán hadsereg korábban azt közölte, hogy az üzem Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, amely évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és olyan üzemanyagokat állít elő, amelyeket az orosz hadsereg is használ.

Szintén támadás érhette a Nevinnomysszk Azot vegyi üzemet a dél-oroszországi Sztavropoli területen. A gyár Oroszország egyik legnagyobb műtrágya- és vegyianyag-gyártója, ahol ammóniát és ammónium-nitrátot is előállítanak, utóbbit robbanóanyagok és tüzérségi lőszerek gyártásához is használják.

A helyi hatóságok légvédelmi aktivitásról számoltak be, miközben lakosok robbanásokat és tüzet jelentettek az éjszaka folyamán. A régió kormányzója szerint a légvédelem visszaverte a támadást, és nem keletkezett kár.

A támadásokról szóló információkat független forrásból egyelőre nem erősítették meg, az ukrán hadsereg pedig hivatalosan még nem kommentálta az esetet.

Ukrajna az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban hajt végre dróntámadásokat oroszországi energetikai, logisztikai és hadiipari létesítmények ellen.

