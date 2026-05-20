Emelkedtek az orvosok és nővérek fizetései Munkácson
Április 1-jétől 15 százalékkal emelték a dolgozók fizetését a munkácsi „Család” (Szimja) Kommunális Nonprofit Vállalat struktúrájában.
Erről a Munkácsi Városi Tanács számolt be május 20-án.
A béremelésnek köszönhetően egy családorvos átlagos havi fizetése jelenleg megközelítőleg 35 ezer hrivnya, míg az egészségügyi nővérek átlagbére eléri a 22 ezer hrivnyát.
A munkácsi családorvosi hálózatban jelenleg 70 családorvos és 109 egészségügyi nővér dolgozik. Ők nap mint nap a Munkácsi kistérség lakosainak alapellátását biztosítják.