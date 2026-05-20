Cigarettacsempészek ellen emeltek vádat Tatabányán

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy magyar, szír, szlovák és ukrán állampolgárokból álló társaság ellen, amelyet 400 millió forint értékű, zárjegy nélküli cigaretta kereskedelmével vádolnak – közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint két szír férfi 2024-ben és 2025-ben több alkalommal szerzett be Szlovákiában gyártott, jövedéki adózás alól elvont, bűncselekményből származó dohánytermékeket, hogy azokat Magyarországon értékesítsék.

A szállításban két ukrán és egy szlovák állampolgár is részt vett, akikkel szemben a rendőrök 2024 őszén intézkedtek az M1-es autópályán. Akkor 170 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát szállítottak volna megbízóiknak.

A két szír férfi 2025. január 22-én 21 millió forint értékben 10 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát akart értékesíteni 4 – köztük egy az elkövetéskor még fiatalkorú – személynek, valamint ismeretleneknek Budapesten.

A főügyészség a különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt indult ügyben hét elkövetővel szemben börtönbüntetést, valamint 15 millió forint mértékű vagyonelkobzást indítványozott. Két másik elkövető ellen felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását javasolták.

