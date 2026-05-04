Ég a szeméttelep Börvingesen

Megfeszített munkával oltják a tüzet az ungvári járás tűzoltói egy szeméttelepen, a megyeszékhelyhez közeli Börvinges (Barvinok) területén. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának beszámolója szerint Kárpátalján idén már tizenkét tűzeset keletkezett hulladéklerakókban.

Hétfő reggel érkezett segélyhívás a tűzoltókhoz, akik 10 fővel és két autóval vonultak ki a helyszínre. További 10 embert és 5 munkagépet az önkormányzati kommunális vállalat biztosított. Az állami szolgálat munkatársai drónos megfigyeléssel mérték fel a terepet.

A tüzet 9 órán át tartó oltás után sikerült egy 200 négyzetméteres területen lokalizálni. A lángok végleges elfojtása jelenleg is tart.

A tűz okát és a kár mértékét vizsgálják.

A hulladéklerakókban keletkező tüzek gyakorisága miatt a szolgálat arra kéri az üzemeltetőket, hogy végezzék el a megfelelő tűzbiztonsági intézkedéseket, biztosítsák a telepek 24 órás őrizetét, oda illetéktelen személyeket ne engedjenek be.

Kárpátalja.ma