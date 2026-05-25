Tűzeset Haranglábon

Tűz ütött ki egy garázsban a beregszázszi járási Haranglábon május 24-én. A Kossuth utcai tűz nagy veszélyt jelentett a garázzsal egy fedél alatt álló nyári konyhára, kazánházra és lakóépületre is.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának jelentéséből kiderül, hogy a porta tulajdonosa a helyiségben egy akkumulátort hagyott a töltőn, mikor távozott otthonról. Éjszaka hazaérve füstöt észlelt, és a garázsajtón lángok csaptak ki.

A férfi azonnal felébresztette fiát és tárcsázta a tűzoltókat. A beregszászi és a nagydobronyi egységek siettek a helyszínre, mialatt a gazda maga is megkísérelte az oltást keze ügyébe került eszközökkel.

A sűrű füst miatt gázálarcban dolgozó tűzoltóknak 20 perc alatt sikerült megfékezniük a 30 négyzetméteren pusztító lángokat. A garázs teljesen kiégett, a benne lévő ingóságok elpusztultak.

A lángok részben a nyári konyhát is megrongálták, de a szakemberek munkájának hála a kazánház és a lakóépület sértetlen maradt.

Kárpátalja.ma

