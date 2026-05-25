Ma van az eltűnt gyermekek világnapja

Etan Kalil Patz amerikai kisfiú 1979-ben, 6 évesen tűnt el. Az eset nyomán hatalmas médiafelhajtás kerekedett, így Etan lett a leghíresebb new yorki eltűnt gyerek, és az első „tejesdobozos gyerek”, akit többek között úgy próbáltak megtalálni, hogy fényképét a dobozos tejek csomagolására nyomtatták.

Az óriási visszhangot keltő történet következtében bontakozott ki az eltűnt gyermekek problémáját hirdető mozgalom az 1980-as évek közepén. A mozgalom eredményeként szigorították a törvényeket, és 1983-ban május 25-ét az eltűnt gyermekek nemzeti napjává nyilvánította Ronald Reagan amerikai elnök.

Az eltűnt kiskorúak ügyét Európában a 2001-ben megalakult Eltűnt és Szexuálisan Kihasznált Gyerekekért Európai Föderáció karolta fel. A szervezet 2004-ben tette közzé felhívását, hogy Európában is május 25-e legyen az eltűnt és bántalmazott gyermekek napja.

A világnap célja, hogy reflektorfénybe kerüljenek a megelőző stratégiák, és felhívják a figyelmet az országok közötti együttműködés fontosságára.

Magyarországon évente több mint 10 ezer gyermeknek veszik nyoma. Az elszökött gyerekek körülbelül fele még aznap, legfeljebb másnap megkerül, negyedük több éjszakát, vagy akár egy hetet is távol tölt otthonától, de közülük százan örökre eltűnnek.

Az eltűnt gyermekek 85%-a nem családban él, hanem gyermekvédelmi intézményből szökik el. Ők nem kötődnek egy szűk családi körhöz, könnyebb szívvel odébb állnak. A gyermekek maradék 15%-a közösségi szállásról vagy a családjából tűnik el, de ide tartoznak azok is, akiket a családjukkal együtt keres a rendőrség vagy a gyámhatóság.

Az eltűnéshez vezető okok több félék lehetnek. Sokszor csak a kaland- és szabadságvágy vagy valamilyen apróbb sértődés, veszekedés vezet a szökéshez. Azok a gyerekek azonban, akik több nap vagy hét után sem kerülnek elő, többnyire az elhanyagoltság, a nyomasztó családi légkör miatt szöknek el.

Az Ezer Lámpás Éjszakája kampány Magyarországon 2011-ben indult útjára. A kampány egyik célja az volt, hogy meghonosítsák Magyarországon a „tejesdoboz” akciót, aminek a lényege, hogy tejes dobozokon tüntessék fel az eltűnt gyerekek fotóit, ezzel nagyobb esélyt adva megtalálásuknak.

