Nem mindegy, milyen gyorsan emelik meg a vércukorszintet az ételek, különösen cukorbetegség esetén – a gyümölcsök között is nagy a különbség.

A glikémiás index (GI) azt mutatja meg, hogy egy adott étel milyen gyorsan és milyen mértékben emeli meg a vércukorszintet. Minél alacsonyabb ez az érték, annál lassabb a felszívódás, így kevésbé terheli meg a szervezetet. Sok gyümölcs kedvező ebben a tekintetben, de nem mindegyik egyformán hat a vércukorra.

Milyen gyümölcsöt ehetnek a cukorbetegek?

A glikémiás index segíthet eligazodni abban, mely gyümölcsök emelik meg jobban vagy kevésbé a vércukorszintet. Mutatjuk, mi férhet leginkább bele a diétába a Health Central szakértői szerint:

Cseresznye és meggy: glikémiás indexük körülbelül 20-25, vagyis a kifejezetten alacsony kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy fogyasztása után lassan és egyenletesen emeli a vércukorszintet.

Eper: GI-értéke 25, így hivatalosan szintén az alacsony kategóriába tartozik. Magas rosttartalma ugyanis lassítja a felszívódást.

Málna és szeder: a bogyós gyümölcsök közül a málna és a szeder GI-je szintén 25 körüli. Magas rost- és antioxidáns-tartalmuk miatt különösen kedvezően hatnak az anyagcserére.

Körte: a körte glikémiás indexe körülbelül 30, vagyis még ez is lassan emeli meg a vércukorszintet.

Narancs és grapefruit: a citrusfélék GI-értéke 26 és 35 között mozog, ami még mindig viszonylag alacsonynak számít.

Szilva: a glikémiás indexe nagyjából 35-39, így mértékkel fogyasztva ez is jól illeszthető a vércukorszint-kímélő étrendbe.

Alma: a 36-os GI értékű klasszikus gyümölcs rosttartalma miatt lassítja a cukrok felszívódását, így hosszan tartó teltségérzetet ad.

Forrás: hazipatika.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →