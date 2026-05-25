Meghalt egy férfi a ternopili hadkiegészítő központ mosdójában

A rendőrség vizsgálja egy 46 éves ternopili férfi halálának körülményeit, akinek holttestére a városi hadkiegészítő központ mosdójában találtak rá. A hatóságok öngyilkosságnak minősítik az esetet.

A nyomozás megállapította, hogy az áldozatot május 23-án adategyeztetés céljából vitték be a hadkiegészítő munkatársai. A férfi ezután a központ mosdójában lőfegyverrel végzett magával.

A tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják.

Kárpátalja.ma

