Meghalt egy férfi a ternopili hadkiegészítő központ mosdójában
A rendőrség vizsgálja egy 46 éves ternopili férfi halálának körülményeit, akinek holttestére a városi hadkiegészítő központ mosdójában találtak rá. A hatóságok öngyilkosságnak minősítik az esetet.
A nyomozás megállapította, hogy az áldozatot május 23-án adategyeztetés céljából vitték be a hadkiegészítő munkatársai. A férfi ezután a központ mosdójában lőfegyverrel végzett magával.
A tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják.
Nyitókép: illusztráció, GettyImages
