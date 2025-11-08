Kizuhant a toborzóközpont épületének ablakából egy férfi Ternopilban

Saját ruhájából készített kötelet, és azon próbált leereszkedni egy férfi a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) épületének ötödik emeleti ablakából – közölte a Ternopil megyei toborzóközpont a Facebook-oldalán szombaton.

A közlemény szerint a férfit azért szállították a toborzóközpontba, mert megsértette a katonai regisztrációs szabályokat, és semmilyen halasztással nem rendelkezett. A beszállításának időpontjában azonban ittas állapotban volt, ezért a TCK munkatársai a katonák pihenőhelyiségében helyezték el.

A férfi hajnali 4 óra körül az 5. emeleti mellékhelyiségbe ment, leszerelte az ablakot, majd saját ruhái segítségével megpróbált leereszkedni az utcára. A kísérlet azonban nem sikerült, és a férfi az első emeleten található étkező tetejére zuhant.

A sérültet a Ternopili Megyei Klinikai Kórházba szállították. Jelenleg az intenzív osztályon kezelik.

Az eset kapcsán hivatalos vizsgálat indult.

Kárpátalja.ma