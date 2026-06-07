Szoboszlaié lett a szezon legszebb gólja a Liverpoolnál

A szezon legjobbjának korábban már megszavazott Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok Ágyúsok kapuját az Anfielden, a találat 1-0-s győzelmet ért a Vörösöknek.

Dominik Szoboszlai’s rocket vs Arsenal has been nominated for the Premier League’s Goal of the Month award for August 🚀 pic.twitter.com/zW2AFmvFsY — Kopoholic (@TheKopoholic) September 4, 2025

Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával.

A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta – áll a klub honlapján.

Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál. A bajnokság legszebb találatáért folytatott versenyben még korábban alulmaradt a Fulham játékosával, Harrison Reeddel szemben, aki pont a Liverpool elleni, januárban szerzett találatával érdemelte ki az elsőséget. A Premier League legjobb játékosának a Manchester United középpályását, Bruno Fernandest választották, azonban Szoboszlai ettől függetlenül bekerült a bajnokság álomcsapatába.

Szoboszlai a szezonban utoljára kedden, június 9-én léphet pályára, amikor a magyar válogatott 19 órától Kazahsztánt fogadja a debreceni Nagyerdei Stadionban.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (Fotó: John Powell/Liverpool FC via Getty Images)

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