262 drónnal támadta éjjel Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz csapatok hétfőre virradóra 262 támadó drónt indítottak ukrajnai célpontok ellen. A légvédelmi egységek 246 ellenséges pilóta nélküli repülőgépet semlegesítettek – áll az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének jelentésében.

Kilenc helyszínen regisztrálták tíz drón becsapódását, további hét esetben pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat.

Vasárnap késő este érte találat a Harkiv megyei Bohoduhiv városát. Három személynél – köztük egy ötéves kislánynál – jelentkeztek akut stresszreakció jelei.

Egy nyugdíjas asszony életét vesztette, további öt személy megsebesült a Donyeck megyei Druzskivkában, miután légibomba csapódott egy társasházba.

Egy férfi megsérült a Dnyipropetrovszk megyét ért támadás során, Zaporizzsjában pedig parkoló autókban keletkezett tűz. Utóbbi helyszínen nincsenek sérültek.

Forrás: babel.ua

Nyitókép: Facebook/Донецька обласна прокуратура

