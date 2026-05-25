262 drónnal támadta éjjel Ukrajnát az orosz hadsereg
Az orosz csapatok hétfőre virradóra 262 támadó drónt indítottak ukrajnai célpontok ellen. A légvédelmi egységek 246 ellenséges pilóta nélküli repülőgépet semlegesítettek – áll az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének jelentésében.
Kilenc helyszínen regisztrálták tíz drón becsapódását, további hét esetben pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat.
Vasárnap késő este érte találat a Harkiv megyei Bohoduhiv városát. Három személynél – köztük egy ötéves kislánynál – jelentkeztek akut stresszreakció jelei.
Egy nyugdíjas asszony életét vesztette, további öt személy megsebesült a Donyeck megyei Druzskivkában, miután légibomba csapódott egy társasházba.
Egy férfi megsérült a Dnyipropetrovszk megyét ért támadás során, Zaporizzsjában pedig parkoló autókban keletkezett tűz. Utóbbi helyszínen nincsenek sérültek.
Forrás: babel.ua
