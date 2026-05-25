Várnai Zseni: És húzom a kordélyt…

Ha lehetnék csöndes, tűrő állatod Teremtőm,

mint ama hosszúfülű, ki száraz kórón is megél,

húz jámboran, s gondolja együgyű, bölcs közönnyel,

hogy útja végéhez baktatva is csak elér.

Ha lennék oly mély nyugalommal megáldott,

mint ő, ha bandukol rossz kordélyba fogva csöndben,

boldog lennék Teremtőm, s szívem tört óraműve

nem verne össze-vissza hajszoltan, meggyötörten.

De jaj, művész-szeszélyed, s ujjad játékos kedve,

mikor formálta, gyúrta különös, kentauri lényem,

valami mást akart, hogy tűz, és víz egyesüljön,

sem olyan, sem ilyen ne lehessek egészen.

És húzom a kordélyt, rágom a kórót dühödten,

nem úgy, mint szent állatod, tűréssel, megadással;

oroszlánlélek ordít áltestem börtönéből,

karmom, fogam, és vérem birkózik a szamárral.

1936

Forrás: Várnai Zseni, Élők, vigyázzatok, 1965

Nyitóképen: Várnai Zseni 1964-ben. Forrás: Fortepan/Hunyady József

