3919 ember érkezett vasárnap Ukrajnából Magyarországra

Magyarország területére május 24-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 3919 fő lépett be – olvasható az Országos Rendőr-főkapitányság közleményében.

A beléptetettek közül a rendőrség 7 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →