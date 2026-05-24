Felfüggesztett börtön a sorozás akadályozásáért Kárpátalján

Egy évre felfüggesztett öt éves szabadságvesztésre ítélt a Nagyszőlősi Járási Bíróság egy férfit. Az elítélt a vádirat szerint 2024 és 2026 között videókat publikált a TikTok közösségi videómegosztón a kárpátaljai hadkiegészítő központok munkatársairól.

A bíróság értékelése szerint a mobil ellenőrzőpontok és a toborzótisztek helyzetének publikálásával a férfi akadályozta egyes katonai alakulatok tevékenységét, és segített másoknak a mozgósítás elkerülésében.

Az eljárás során a törvényszék megvizsgálta az Ungvári, Munkácsi és Beregszászi járásban készült videókat. Arra jutottak, hogy készítőjük tisztában volt tettei következményeivel, és tevékenysége szándékosan a katonai toborzás megnehezítését szolgálta.

A tárgyalás során a férfi elismerte bűnösségét, és kijelentette, hogy megbánta tettét. A bíróság az ítélet megállapításakor enyhítő körülményként vette figyelembe az őszinte megbánást, a büntetlen előéletet, a vádlott III. fokozatú rokkantságát, valamint, hogy kiskorú gyerekei vannak.

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az Ukrán Büntető Törvénykönyv 114-1. cikkelyének 1. részében foglalt bűncselekmény súlyos kategóriába esik, és csak közvetlen szándékkal követhető el.

A bíróság ez alapján öt év börtönbüntetésre ítélte a férfit, a büntetést ugyanakkor egy év próbaidőre felfüggesztette. Az elítéltnek ez idő alatt rendszeresen látogatnia kell a pártfogó felügyeleti szervet, valamint azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik lakó- vagy munkahelyének változása esetén.

Kárpátalja.ma

Forrás: sud.ua

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →