Vb-2026 – Messi triplájával könnyed sikerrel rajtoltak az argentinok

A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén, Kansas Cityben.

Világbajnokság, J csoport, 1. forduló:

Argentína-Algéria 3-0 (1-0)

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Kansas City, Arrowhead Stadion, 69 045 néző, v.: Marciniak (lengyel)

gólszerző: Messi (17., 60., 76)

Argentína:

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E. Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Li. Martínez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernández – Messi (Paz, 80.), La. Martínez (Álvarez, 55.), Almada (González, 55.)

Algéria:

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Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Bentaleb (Bulbina, 82.), Maza (Zerruki, 82.) – Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi

A kezdő sípszó pillanatában megdőlt két világbajnoki rekord, a hatodik tornáján szereplő Lionel Messi immár a 27. vb-találkozóján lépett pályára, ezzel tovább javította a vonatkozó csúcsokat. A válogatott pályafutását a magyar együttes ellen 2005-ben megkezdő nyolcszoros aranylabdás támadó 200. meccsén szerepelt az argentin nemzeti csapatban.

A dél-amerikaiak négy évvel ezelőtt a Szaúd-Arábiától elszenvedett vereséggel indították a világbajnokságot, hogy ezúttal ne így legyen, azért már korán támadó felfogással igyekeztek tenni, ám

Messi ötödik percben esett találatát les miatt érvénytelenítették, akárcsak három perccel később Saibiét a túloldalon.

Ez volt a két csapat első egymás elleni tétmeccse, a két lesgól után pedig hamar született egy érvényes is: a 39. születésnapját egy hét múlva ünneplő Messi alig több mint negyedóra után távolról csavart Luca Zidane – a francia színekben világ- és Európa-bajnok Zinedine Zidane fia – kapujába. Az argentinok ezután is esélyeshez méltón és fölényben futballoztak, de az észak-afrikai alakulat is dolgozott ki néhány lehetőséget, elsősorban Saibi volt veszélyes.

A szünet után is vezetett lendületes támadásokat mind a két együttes, veszélyes befejezésekre főleg az argentinok voltak képesek. Ez Zidane hibájával együtt kifizetődőnek is bizonyult, egy középre tartó távoli lövés után a hálóőr középre ütötte a labdát, a leggyorsabban eszmélő Messinek nem volt nehéz dolga. Miután

Zidane bravúrral védte Messi következő kísérletét, a második félidő derekán érkező algériai cserék némi lendületet vittek a helyenként látványos passzsorozatokat produkáló afrikaiak támadójátékába. Gólt azonban Messi szerzett,

a harmadik találatát remekül csavarta az alsó sarokba, a torna első triplázójaként beérte a vb-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klosét. Ez a gól elvette az algériai együttes játékkedvét, így a hajrában már nem változott az eredmény.

Az argentin győzelem volt az első dél-amerikai siker az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló vb-n.

Forrás: MTI

Fotó: Getty Images

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