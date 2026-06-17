Halálra vertek egy 26 éves kárpátaljai veteránt Csehországban

Tragikus körülmények között vesztette életét a csehországi Pardubicében a 26 éves Olekszandr Odjencov, aki a Huszti járásban született – tudatta a Novini Zakarpattya.

A halálos kimenetelű incidens június 16-án hajnalban történt a város központjában. A rendelkezésre álló információk szerint hajnali három óra körül több személy között verekedés tört ki, amely során a fiatal férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A helyszínre perceken belül kiérkező rendőrök és mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban az életét már nem tudták megmenteni. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette.

Olekszandr Odjencov részt vett az orosz-ukrán háborúban. A frontszolgálatot követően külföldön tartózkodott.

A cseh rendőrség gyorsan intézkedett, és rövid időn belül őrizetbe vett két külföldi állampolgárt, akiket a tragédiával összefüggésben gyanúsítanak. Az eljárás érdekeire hivatkozva a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak állampolgárságát.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a férfiak ellen halált okozó súlyos testi sértés miatt indult eljárás. Amennyiben bűnösségük a bíróság előtt is bizonyítást nyer, akár tíz év szabadságvesztésre is ítélhetik őket a cseh jogszabályok alapján.

A pardubicei bűnügyi rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit. A nyomozók elemzik a térfigyelő kamerák felvételeit, valamint tanúkat hallgatnak ki annak érdekében, hogy pontosan rekonstruálják a történteket és megállapítsák a konfliktus előzményeit.

Kárpátalja.ma

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