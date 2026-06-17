Két medvetámadás is történt kedden Romániában: Brassó megyében egy 53 éves férfira, Arges megyében, a Transzfogarasi úton egy német állampolgárságú külföldi turistára támadt medve – közölték kedden a román hatóságok.

A Brassó megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kedden a Fogarasi-havasok lábánál fekvő Marginen (Margineni) és Bucsum (Bucium) települések közötti megyei úton támadt emberre medve. Az 53 éves férfi a fején és a hasán sérült meg, a rohammentőszolgálat helikopterével szállították a brassói sürgősségi kórházba. A mentőegységek kiérkezésekor a férfi eszméleténél volt.

Kedden délután medve harapott meg egy külföldi turistát is az Arges megyei Arefu község hegyvidéki térségében. A német állampolgárságú 30 év körüli nőt a bal alkarján harapta meg a nagyvad. A mentősök kiérkezésekor a nő eszméleténél volt, ellátták a sérülését, majd kórházba szállították

– közölte a katasztrófavédelem.

A medvetámadás a Transzfogarasi úton levő Dracula kemping közelében történt. A turistát a mentősök kiérkezéséig a csendőrök részesítették elsősegélyben – írta az Agerpres hírügynökség.

Az ország leglátványosabb magashegyi útjának számító Transzfogarasi út az utóbbi években a medvék miatt is vonzza a külföldi turistákat. A nyári időszakban akár tucatnyi, az út mentén élelemért kolduló medvével is találkozhatnak az arra utazók, akik közül sokan – a tiltás és kilátásba helyezett pénzbírság ellenére – etetik, filmezik a nagyvadakat.

Hétfőn egy portugál házaspár mindkét tagját és egy 18 éves ukrán lányt is megharapott egy medve a Transzfogarasi úton, amikor egy parkolóban megpróbáltak szelfit készíteni a vadállattal. A vadőrök szerint akár 30 ezer lejes (2 millió forint) bírságot is kiszabhatnak rájuk. Tavaly júliusban egy 48 éves olasz motorkertékpáros életét vesztette egy medvetámadásban a magashegyi út egyik parkolójában, amikor a vadállatot etetve próbált emlékezetes videófelvételt készíteni.

Forrás: MTI

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