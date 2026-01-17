Öngyilkosságot tervezett egy nő a Técsői járásban

A Kárpátaljai Nemzeti Rendőrség beszámolója szerint munkatársaiknak sikerült megmenteniük egy técsői járási nő életét, aki öngyilkosságot készült elkövetni.

A 44 éves nő január 16-án, az esti órákban felhívta a 102-es segélyhívó számot, és bejelentette, hogy egy hídon tartózkodik és öngyilkosságra szánta el magát.

A Técsői Járási Rendőrkapitányság járőrei azonnal a helyszínre siettek, és rá is találtak a híd szélén álló segélykérőre, aki szándéka szerint a folyóba akart ugrani. A rendőrök megpróbáltak szót érteni vele, lehozták a hídról, majd pszichológus szakembert nyújtott számára segítséget.

A helyszínre érkező mentősök is megvizsgálták a nőt, majd visszavitték családjához. Mint írták, élete és egészsége jelenleg nincs veszélyben

Kárpátalja.ma