Teherforgalom-korlátozás lép életbe a nyári hőségben Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal levele és az ukrán jogszabályok alapján 2026. június 8-tól ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe a nehézgépjárművek számára a nyári időszakban, amennyiben a nappali hőmérséklet meghaladja a +28 Celsius-fokot.

A a korlátozás az állami jelentőségű közutakra vonatkozik, és a cél a burkolatok védelme a nagy melegben fokozott terhelés okozta károsodásoktól.

Érintett járművek

A tilalom az alábbi kategóriákba tartozó járművekre terjed ki:

amelyek össztömege meghaladja a 24 tonnát;

amelyek tengelyterhelése meghaladja a 7 tonnát.

A korlátozás nem vonatkozik azokra a járművekre, amelyek:

veszélyes árut szállítanak;

gyorsan romló élelmiszereket fuvaroznak;

élő állatokat és baromfit szállítanak;

vészhelyzetek megelőzésében vagy felszámolásában vesznek részt;

katonai rakományt, kettős felhasználású termékeket vagy védelmi célú árut szállítanak.

Felhívás a fuvarozókhoz

A hatóságok arra kérik a gazdákat, vállalkozókat, fuvarozó cégeket és logisztikai szereplőket, hogy a nyári időszakban a korlátozások figyelembevételével tervezzék meg szállításaikat és útvonalaikat.

A tájékoztatás szerint az intézkedés a közúti infrastruktúra védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja a forró időszakokban.

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