Teherforgalom-korlátozás lép életbe a nyári hőségben Kárpátalján
A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal levele és az ukrán jogszabályok alapján 2026. június 8-tól ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe a nehézgépjárművek számára a nyári időszakban, amennyiben a nappali hőmérséklet meghaladja a +28 Celsius-fokot.
A Nagyberegi Kistérség hivatalos tájékoztatása szerint a korlátozás az állami jelentőségű közutakra vonatkozik, és a cél a burkolatok védelme a nagy melegben fokozott terhelés okozta károsodásoktól.
Érintett járművek
A tilalom az alábbi kategóriákba tartozó járművekre terjed ki:
- amelyek össztömege meghaladja a 24 tonnát;
- amelyek tengelyterhelése meghaladja a 7 tonnát.
A korlátozás nem vonatkozik azokra a járművekre, amelyek:
- veszélyes árut szállítanak;
- gyorsan romló élelmiszereket fuvaroznak;
- élő állatokat és baromfit szállítanak;
- vészhelyzetek megelőzésében vagy felszámolásában vesznek részt;
- katonai rakományt, kettős felhasználású termékeket vagy védelmi célú árut szállítanak.
Felhívás a fuvarozókhoz
A hatóságok arra kérik a gazdákat, vállalkozókat, fuvarozó cégeket és logisztikai szereplőket, hogy a nyári időszakban a korlátozások figyelembevételével tervezzék meg szállításaikat és útvonalaikat.
A tájékoztatás szerint az intézkedés a közúti infrastruktúra védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja a forró időszakokban.