Teherforgalom-korlátozás lép életbe a nyári hőségben Kárpátalján

Bursza Krisztina Közélet

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal levele és az ukrán jogszabályok alapján 2026. június 8-tól ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe a nehézgépjárművek számára a nyári időszakban, amennyiben a nappali hőmérséklet meghaladja a +28 Celsius-fokot.

A Nagyberegi Kistérség hivatalos tájékoztatása szerint a korlátozás az állami jelentőségű közutakra vonatkozik, és a cél a burkolatok védelme a nagy melegben fokozott terhelés okozta károsodásoktól.

Érintett járművek

A tilalom az alábbi kategóriákba tartozó járművekre terjed ki:

  • amelyek össztömege meghaladja a 24 tonnát;
  • amelyek tengelyterhelése meghaladja a 7 tonnát.

A korlátozás nem vonatkozik azokra a járművekre, amelyek:

  • veszélyes árut szállítanak;
  • gyorsan romló élelmiszereket fuvaroznak;
  • élő állatokat és baromfit szállítanak;
  • vészhelyzetek megelőzésében vagy felszámolásában vesznek részt;
  • katonai rakományt, kettős felhasználású termékeket vagy védelmi célú árut szállítanak.

Felhívás a fuvarozókhoz

A hatóságok arra kérik a gazdákat, vállalkozókat, fuvarozó cégeket és logisztikai szereplőket, hogy a nyári időszakban a korlátozások figyelembevételével tervezzék meg szállításaikat és útvonalaikat.

A tájékoztatás szerint az intézkedés a közúti infrastruktúra védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja a forró időszakokban.

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