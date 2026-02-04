Telefonos csalók feltűnésére figyelmeztet a rendőrség

Telefonos csalók feltűnésére figyelmezteti a lakosságot kárpátaljai rendőrség. A szélhámosok többnyire idős embereket hívnak fel, és bűnüldözőknek adják ki magukat. Áldozataikat letartóztatással fenyegetik.

Az álrendőrök a célpontul választott személyeket „az agresszor ország finanszírozásával” kapcsolatos bűncselekménnyel vádolják. Büntetőjogi felelősségre vonással fenyegetve próbálják zsarolni célpontjukat.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy a rendvédelmi szervek tagjai nem intézkednek és nem fogalmaznak meg vádakat telefonon keresztül. A fenyegetés, a megfélemlítés és a sürgetés a csalások jellemző jelei.

A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy legyenek éberek, és figyelmeztessék hozzátartozóikat, különösen az idősebbeket. Fenyegető hívások esetén a vonal megszakítását és a valódi rendőrök értesítését javasolják a 102-es telefonszámon.

Kárpátalja.ma

Forrás: Zakarpattya Online