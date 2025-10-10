Őrizetbe vették a Teslát felgyújtó ungvári diákot

Elfogta a rendőrség azt az ungvári diákot, aki a gyanú szerint megrendelésre felgyújtott egy Teslát a megyeközpontban – olvasható a rendőrség Facebook-oldalán.

A rendfenntatók tegnap éjjel kaptak bejelentést az ungvári Mitraka utcában lángoló gépkocsiról. A helyszínelő nyomozók szándékos gyújtogatásra utaló jeleket találtak.

A térfigyelő kamerák felvételein egy sötét ruhás ismeretlen személy volt látható, aki a motorháztetőt gyúlékony folyadékkal locsolta le, meggyújtotta, majd elmenekült a helyszínről.

A bizonyítékok elemzése végül sikerre vezetett, kiderült, hogy az elkövető egy 18 éves perecsenyi lakos, az ungvári egyetem hallgatója. A rendőrök kora reggel már le is tartóztatták a város egyik diákszállóján.

Vallomása szerint a bűncselekményt megrendelésre követte el, az egyik közösségi oldalon egy ismeretlen orosz anyanyelvű felhasználó pénzt ígért a gyújtogatásért a fiatalembernek. A megbízó azonosítása folyamatban van.

A gyanúsított tettéért akár háromtól tíz évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség