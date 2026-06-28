Tizenegy gyermek került kórházba hőguta miatt a Huszti járásban

Kórházba szállítottak 11 gyereket a Huszti járásban, miután egy szállodában hőgutát kaptak.

A mentőszolgálatot június 26-án először egy 10 éves fiúhoz riasztották, akinél hányás és magas testhőmérséklet jelentkezett. A helyszínre érkező mentősök azonban megállapították, hogy nem egyetlen gyermek szorul ellátásra, hanem összesen tizenegyen lettek rosszul a hőség miatt.

A tömeges eset miatt egy második mentőegységet is a helyszínre irányítottak. A gyermekeket megvizsgálták, ellátták, állapotukat stabilizálták, majd további kivizsgálásra és kezelésre a Huszti Városi Kórházba szállították.

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