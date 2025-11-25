Tizenhatnapos online akció indul a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján – közölte az Ökumenikus Segélyszervezet kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a BrightSky nemzetközi csapatával együttműködve az Ökumenikus Segélyszervezet csatlakozik a 16 Akciónap nemzetközi kezdeményezéshez, amit 1991 óta világszerte november 25. (a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja) és december 10. (emberi jogok világnapja) között hirdetnek meg.

A kampány bő két hetében megannyi magyar és nemzetközi szervezet hívja fel a figyelmet a nők elleni erőszak jelenségére és a segítségnyújtás fontosságára, az Ökumenikus Segélyszervezet Facebook- és Instagram-oldalain keresztül jelentkezik a témához kapcsolódó tartalmakkal.

Kiemelték, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az áldozatok ellátása és rehabilitációja terén: online anonim tanácsadó szolgáltatást nyújt tematikus weboldalán keresztül, Budapesten, Miskolcon, Szolnokon és Orosházán nyílt krízisambulanciáin pedig személyesen is bárki tanácsot tud kérni jogász, pszichológus és szociális szakembereitől.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai tartanak tanácsadást Szegeden és Békéscsabán is, más szervezetek működtetésében pedig Devecseren, Mosonmagyaróváron és Kaposváron, azaz összesen kilenc központtal érhető el személyes tanácsadás a kapcsolati erőszak áldozatai számára.

Közölték azt is, hogy az elmúlt években véghez vitt komoly szolgáltatás-fejlesztéseknek köszönhetően a segélyszervezet mára az egyik legnagyobb olyan hazai szervezetté vált, amely a prevenciótól, a szakemberek által nyújtott tanácsadáson és a szemléletformáló kampányokon át az azonnali kríziskezelésen keresztül egészen a reintegrációs szolgáltatásokig nyújt ellátásokat és működtet programokat az ország több pontján.

Az elmúlt egy évben a krízisközpontokban és titkos menedékházakban több mint 560, a krízisambulanciákon pedig közel 700 bántalmazott kapott segítséget.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat január óta 9313 hívást fogadott, és október végéig mintegy 650 esetben 1890 ember kríziselhelyezését kezdeményezte, biztosítva ezzel a bántalmazottak biztonságos környezetét, és komplex támogatását – áll a közleményben.

