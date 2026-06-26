Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Kárpátalján

Tűz ütött ki egy menetrend szerint közlekedő Setra márkájú autóbusz motorterében péntek reggel a Kijev–Csap autóúton, Alsóverecke (Nizsnyi Vorota) közelében.

A füstöt a busz mögött haladó járművezetők vették észre, akik azonnal figyelmeztették a sofőrt.

A buszvezető megállította a járművet, és értesítette a tűzoltókat. A volóci és alsóvereckei egységek rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és kevesebb mint 11 perc alatt eloltották a lángokat, melyek így csak a motortérben okoztak károkat.

A baeleset okait és a károk mértékét vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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