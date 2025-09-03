Több mint 30 vonat késik Ukrajnában a nagyszabású támadás miatt

Szeptember 3-án reggel nagyszabású támadás érte Ukrajnát.

Az Ukrzaliznicja tájékoztatása szerint több mint 30 menetrend szerinti járat késik.

Jelenleg a vasúti dolgozók a menetrend helyreállításán és a tüzérségi támadás következményeinek elhárításán dolgoznak. Az aktuális érkezési és indulási időkről az Ukrzalaznicja alkalmazásában és a vállalat weboldalán lehet tájékozódni.

Egyes járatok más irányba közlekednek, de ez akár 7 órás késést is okozhat.

Kárpátalja.ma