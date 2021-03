Több ukrán városban is tüntettek a karantén szigorítások ellen

A koronavírusos megbetegedések számának gyors növekedése miatt számos ukrán városban szigorúbb karantén-intézkedéseket vezettek be. Emiatt Ukrajna-szerte tiltakoztak a vállalkozók – tudatta az UNIAN hírügynökség március 19-én.

Kijevben a városháza előtt gyűltek össze az emberek. A tiltakozók nemtetszésüknek adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a fővárosban március 20-tól három hetes szigorított karantént vezettek be, amely korlátozza a köz- és kulturális intézmények munkáját.

Poltavában a vállalkozók fejezték ki felháborodásukat a korlátozó rendelkezések miatt.

Cserkasziban a tüntetők figyelmeztetésnek nevezték utcára vonulásukat.

„A vállalkozók megmutatták, hogy léteznek, és azt akarják, hogy vegyék figyelembe őket, mert ha újabb korlátozásokat vezetnek be, a kisvállalkozások csődbe mennek. A tavaly tavaszi karantén is hatalmas veszteségeket okozott a vállalkozóknak. Az állam pedig nem támogatta őket, sőt adófizetést követelt tőlük” – nyilatkozta Olga Rakova, a Cserkaszi Városi Vállalkozók Szakszervezetének vezetője.

Lembergben is tiltakozásokra került sor, mivel március 20-tól itt is szigorított karantént vezettek be a koronavírus-fertőzés rohamos terjedése miatt.

Kárpátalja.ma