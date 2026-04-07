Tömeges vaddisznó-pusztulás a Beregszászi járásban

A Tisza menti erdőségekben aggasztó jelenségre figyeltek fel: tömegesen pusztulnak a vaddisznók a Beregszászi járáshoz tartozó erdészet területén. Az elhullott állatok tetemeit sűrű bozótosokban és nyílt területeken egyaránt megtalálják, ami komoly fertőző betegség jelenlétére utalhat.

A helyzet aggodalmat kelt Csarnatő (Cserna) és a környező települések lakói körében. Az emberek attól tartanak, hogy a betegség átterjedhet a háziállatokra, különösen a magángazdaságokban élő sertésekre.

Elmondásuk szerint egyelőre nem tapasztalható megfelelő reakció a járási állategészségügyi és közegészségügyi szolgálatok részéről. Emiatt az erdészeti dolgozók kénytelenek saját erőből gondoskodni az elhullott állatok tetemeinek begyűjtéséről és eltemetéséről.

A lakosok sürgős intézkedéseket és hatékony fellépést várnak az illetékes hatóságoktól, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését, és megvédjék a helyi gazdaságokat a komolyabb károktól.

A mukachevo.net nyomán.

