Tovább erősödik a Beregszászi és a Nizsnyoszirohozi kistérség együttműködése

A Beregszászi kistérség vezetése a napokban egyeztetést folytatott Vitalij Krivcsikkel, a Nizsnyoszirohozi Községi Katonai Közigazgatás vezetőjével. A találkozó középpontjában a két közösség közötti együttműködés erősítése, valamint a háború következtében nehéz helyzetbe került lakosok támogatása állt.

Erről Babják Zoltán polgármester számolt be.

A Nizsnyoszirohozi kistérség 2022 óta ideiglenes megszállás alatt áll, ugyanakkor aktív partnere a Vállvetve: Összetartó Közösségek országos programnak. A megbeszélés során a felek áttekintették a közösséget jelenleg érintő legfontosabb kihívásokat, különös tekintettel azokra a családokra és személyekre, akik a háború miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat. Emellett szó esett a jövőbeni közös kezdeményezésekről és az együttműködés további lehetőségeiről is.

A partnerség egyik kézzelfogható eredménye, hogy ezen a héten a Beregszászi kistérség húsz gyermeket lát vendégül a Nizsnyoszirohozi kistérségből. A szervezők gazdag és sokszínű programmal készültek a fiatalok számára: városnézések, kirándulások, kulturális rendezvények és közösségi élmények várják őket. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek egy időre kiszakadhassanak a mindennapi nehézségekből, új élményekkel gazdagodjanak, és biztonságos, támogató környezetben tölthessenek el néhány napot.

Az ilyen együttműködések jól példázzák, hogy a közösségek közötti szolidaritás és kölcsönös segítségnyújtás a legnehezebb időszakokban is képes reményt és erőt adni. A felek egyetértettek abban, hogy a bizalomra épülő partnerség és az összefogás kulcsfontosságú a jelenlegi kihívások leküzdésében, valamint a közösségek jövőjének megerősítésében.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →