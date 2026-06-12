Tragédia Izán: balesetben életét vesztette egy 17 éves fiú

Halálos közlekedési baleset történt a kárpátaljai Izá településen, ahol egy motoros elvesztette uralmát a jármű felett, és egy beton villanyoszlopnak ütközött.

A balesethez két mentőegység is érkezett. A két 17 éves fiatal közül az egyik felszínes fejsérüléseket és horzsolásokat szenvedett, őt a huszti járási kórházba szállították.

A másik sérült fiatal állapota azonban súlyosabbnak bizonyult: a mentők a fiatalt kórházba szállították, azonban a sürgősségi osztály bejáratánál hirtelen keringésleállást szenvedett, azonnal megkezdték az újraélesztést, az életét azonban már nem tudták megmenteni.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →