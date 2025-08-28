Tragédia Rivne megyében: vízbe fulladt egy 3 éves kisfiú

Tragikus eset történt augusztus 27-én Netreba településen.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kisgyermek a nagymamájával ment ki az udvarról a mezőre, hogy kivezessék a tehenet. A nagymama azt javasolta az unokájának, hogy menjen vissza a nagyapjához, és a gyermek el is indult. Amikor azonban az idős nő visszatért a házhoz, nem találta a kisfiút.

A családtagok azonnal a háztól mintegy 50 méterre található tóhoz siettek, ahol a parton megtalálták a gyermek ruháját és cipőjét. Egy helyi lakos segített kiemelni a fiút a vízből. A helyszínre kiérkező orvosok sajnos már csak a kisfiú halálát tudták megállapítani.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Kárpátalja.ma