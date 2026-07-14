Túlzsúfolt hulladékgyűjtők: ellenőrzéseket rendeltek el Beregszászban

Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is érkezett a Beregszászi Városi Tanácshoz a túlzsúfolt hulladékgyűjtő konténerekkel kapcsolatban. A városvezetés szerint a probléma megoldása csak a lakosság, a kommunális szolgáltatók és az önkormányzat együttműködésével lehetséges.

A városi tanács tájékoztatása szerint a hulladékszállítást végző Bereg-Vertikál Kft. a szerződések alapján hetente két alkalommal köteles elszállítani a kommunális hulladékot. A megnövekedett hulladékmennyiség miatt azonban a vállalat a gyakorlatban heti három-négy alkalommal végzi el a szállítást.

A tájékoztatás szerint a többletterhelés egyik oka, hogy egyes lakosok szerződés nélkül veszik igénybe a hulladékszállítási szolgáltatást, emellett több turisztikai létesítmény is a tervezettnél nagyobb mennyiségű hulladékot termel.

A kialakult helyzet rendezése érdekében a városvezetés ellenőrzést rendelt el annak megállapítására, hogy a megkötött szerződések megfelelnek-e a tényleges hulladéktermelésnek. Az önkormányzat hangsúlyozta: az intézkedések célja nem a büntetés, hanem az átlátható és igazságos rendszer kialakítása.

A városi tanács arra kéri a beregszásziakat, hogy működjenek együtt az ellenőrzések során, és támogassák a közös erőfeszítéseket a város tisztaságának megőrzése érdekében.

A közlemény szerint Beregszász tisztaságának fenntartása közös felelősség, amelyhez a városvezetés, a kommunális szolgáltatók és a lakosság együttműködésére egyaránt szükség van.

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