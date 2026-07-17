Hegyimentők segítségére szorult egy fiatal a Técsői járásban

Kellemetlen véget ért a bogyós gyümölcs szedése egy 17 éves kárpátaljai fiatal számára tegnap délután. A fiú a técsői járási Tempa-hegy térségében egy meredek ösvényen megcsúszott, és megsérült a bal lába, ezért nem tudott önerőből továbbhaladni.

A balesetről barátai értesítették a mentőszolgálatot. A helyszínre a királymezői (Uszty-Csorna) hegyi kutató-mentő állomás munkatársai vonultak ki, akik elsősegélyben részesítették a fiatalt, rögzítették sérült végtagját, majd hordágyon szállították le a hegyről Királymezőre.

A fiatalembert ott átadták a mentőknek, akik további ellátásra kórházba szállították.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/DSZNSZ

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