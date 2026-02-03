Tűz ütött ki egy ötemeletes lakóházban Ungváron
Egy ötemeletes lakóházban csaptak fel a lángok február 3-án Ungváron – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.
A DSZNSZ közleménye szerint a tűzesetet reggel 6:14-kor jelentették be. Tűz ütött ki egy első emeleti, egyszobás lakásban.
A lángokat a lakás 53 éves tulajdonosa vette észre, aki kiszaladt az utcára és segítséget kért. A szomszédok hívták a tűzoltókat.
A helyszínre kiérkező tűzoltók két lakót evakuáltak a harmadik emeletről.
A 30 négyzetméteren pusztító lángokat 08:15-re sikerült teljesen eloltani. A tűz megrongálta a falakat, és a lakásban lévő háztartási cikkeket is, de nem terjedt át a szomszédos lakásokra.
A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét szakértők vizsgálják.
Nyitókép: DSZNSZ/Szuszpilne