Tűz ütött ki egy ötemeletes lakóházban Ungváron

Egy ötemeletes lakóházban csaptak fel a lángok február 3-án Ungváron – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A DSZNSZ közleménye szerint a tűzesetet reggel 6:14-kor jelentették be. Tűz ütött ki egy első emeleti, egyszobás lakásban.

A lángokat a lakás 53 éves tulajdonosa vette észre, aki kiszaladt az utcára és segítséget kért. A szomszédok hívták a tűzoltókat.

A helyszínre kiérkező tűzoltók két lakót evakuáltak a harmadik emeletről.

A 30 négyzetméteren pusztító lángokat 08:15-re sikerült teljesen eloltani. A tűz megrongálta a falakat, és a lakásban lévő háztartási cikkeket is, de nem terjedt át a szomszédos lakásokra.

A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét szakértők vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: DSZNSZ/Szuszpilne