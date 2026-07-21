Tűzeset a Huszti járásban

Tűz ütött ki egy 71 éves asszony házában a huszti járási Oláhcsertészen (Pidhirne) hétfő este. A tulajdonos a lángok keletkezésekor a ház mellett álló nyári konyhában tartózkodott, nem is sejtette, hogy otthonában tűz van.

A füstöt a szomszédok vették észre, akik azonnal értesítették a tűzoltókat. Megpróbálták önerőből megfékezni a lángokat, ám nem jártak sikerrel.

A helyszínre kiérkező ilosvai tűzoltók kevesebb mint egy óra alatt eloltották a tüzet. A lángok mintegy 70 négyzetméteren elpusztították a ház teraszát, a tetőszerkezet egy részét és berendezési tárgyakat.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz az egész épületre, illetve a nyári konyhára is átterjedjen.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/DSZNSZ

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