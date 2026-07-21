Kiégett egy terepjáró Ökörmezőn

Kigyulladt egy Land Rover típusú személygépkocsi keddre virradó éjszaka a huszti járási Ökörmezőn (Mizshirja). A jármű tulajdonosa a szomszédok segítségével még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a lángokat.

A férfi a jármű áramtalanítása közben égési sérüléseket szenvedett a jobb kezének ujjain.

A helyszínre érkező tűzoltók kevesebb mint fél óra alatt eloltották a tüzet, és megakadályozták, hogy a lángok átterjedjenek a közelben álló lakóházra. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

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