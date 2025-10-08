Tűz ütött ki egy munkácsi lakóházban

Október 7-én, a hajnali órákban bejelentés érkezett a munkácsi tűzoltókhoz. Lángok csaptak fel egy Raoul Wallenberg utcai lakóépületben – írja Facebook-oldalán a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátaljai Főosztálya.

A tüzet egy kerékpáros vette észre az utcáról, akinek köszönhetően a szakemberek gyorsan a helyszínre értek. A kétszobás lakóházat teljesen elborította a füst, a tűzoltók kénytelenek voltak gázálarcban dolgozni. A szomszédok feltételezése szerint egy anya és gyermeke ragadhatott odabent, de a ház szerencsére üresnek bizonyult.

A 80 négyzetméteren pusztító tüzet reggel hat óra előtt tudták megfékezni. Két szoba teljesen kiégett, azonban a lángok terjedését sikerrel megakadályozták.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátaljai Főosztálya