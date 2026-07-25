Nincs már nyílt lánggal égő terület a beregszászi szeméttelepen

Folytatódik a tűz oltása a beregszászi szilárdhulladék-lerakóban – közölte Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. Szombat délelőtt már nem volt nyílt lánggal égő terület, a szakemberek jelenleg földdel fedik le a szemét felső rétegét, a folyamatos vízutánpótlás biztosított.

A tűz legnagyobb kiterjedése elérte a két hektárt, ezt mára sikerült mintegy 1,5 hektárra csökkenteni.

A munkálatokban 43 hivatásos tűzoltó és 15 önkéntes vesz részt. A helyszínen többek között három kotrógép, három billenőplatós teherautó, egy buldózer, két vízszállító tartálykocsi, valamint a katasztrófavédelem öt tűzoltóautója, három műveletirányító járműve és egy buldózere dolgozik.

A polgármester köszönetet mondott a tűzoltóknak, a közüzemi szolgálatok munkatársainak és az önkénteseknek az összehangolt helytállásért, hozzátéve, hogy a fejleményekről a későbbiekben is tájékoztatást ad.

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