Kigyulladt egy hotel Szolyva központjában

Tűz ütött ki vasárnap Szolyva központjában a Karpati hotel épületében. A lángok elsősorban a szálloda tetőszerkezetét érintik.

A helyszínen tűzoltók dolgoznak. A Savaliava.net információi szerint az épületet a közelmúltban újították fel. A portál a közösségi oldalon egy videót is megosztott az esetről:

A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, és arról sem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy a tűzesetben megsérült-e valaki.

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Nyitókép: Facebook/Макс Янко

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