Kigyulladt egy hotel Szolyva központjában
Tűz ütött ki vasárnap Szolyva központjában a Karpati hotel épületében. A lángok elsősorban a szálloda tetőszerkezetét érintik.
A helyszínen tűzoltók dolgoznak. A Savaliava.net információi szerint az épületet a közelmúltban újították fel. A portál a közösségi oldalon egy videót is megosztott az esetről:
A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, és arról sem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy a tűzesetben megsérült-e valaki.
Nyitókép: Facebook/Макс Янко
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →