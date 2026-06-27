Új szolgáltatást tesztel a Nova Posta

A Nova Posta tovább bővíti szolgáltatásait: kísérleti jelleggel elindította az éjszakai csomagkézbesítést a csomagautomatákba.

A vállalat tájékoztatása szerint májusban közel 160 ezer küldeményt helyeztek el ilyen módon.

Az éjszakai kézbesítés jelenleg kijevi idő szerint 22:00 és 7:00 óra között érhető el Kijevben, Odesszában, Lembergben, Poltavában és Dnyipróban. A szolgáltatásnak köszönhetően az ügyfelek már a munkanap kezdete előtt átvehetik csomagjaikat.

A vállalat közlése szerint a program egyelőre tesztüzemben működik. Amennyiben a kísérleti időszak sikeresnek bizonyul, a Nova Posta valamennyi egymilliósnál nagyobb városra, valamint Ukrajna összes megyeszékhelyére kiterjesztené az éjszakai kézbesítést.

A társaság emellett a szállítási idő folyamatos csökkentésén is dolgozik. Míg januárban egy csomag átlagosan 26,5 óra alatt érkezett meg a csomagautomatába, addig májusra ez az idő 20,5 órára csökkent.

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