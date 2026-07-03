Újabb gyilkossági kísérlet a Beregszászi járásban
Őrizetbe vették azt a 63 éves férfit, aki a gyanú szerint baltával próbálta megölni szomszédját a Beregszászi járáshoz tartozó Nagyszőlősi kistérségben fekvő Felsősáradon (Siroke).
A rendőrség tájékoztatása szerint július 2-án, 23 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy egy 40 éves helyi lakost súlyos fejsérülésekkel szállítottak kórházba.
A nyomozás eddigi adatai szerint a sértett este fél tizenegy körül 63 éves szomszédjánál tartózkodott. A közös italozás során vita alakult ki a két férfi között, amely tettlegességig fajult. A házigazda ekkor felkapott egy baltát, és több alkalommal fejbe ütötte vendégét.
A támadást követően a gyanúsított elmenekült a helyszínről, azonban a bűnügyi rendőrség munkatársai rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették.
A nyomozók a történteket emberölési kísérletként minősítették. A Beregszászi Kerületi Ügyészség irányításával folyamatban lévő büntetőeljárás során a hatóságok tovább vizsgálják az eset körülményeit.
A gyanúsított ellen emelt vád alapján akár hét évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.