Újabb gyilkossági kísérlet a Beregszászi járásban

Őrizetbe vették azt a 63 éves férfit, aki a gyanú szerint baltával próbálta megölni szomszédját a Beregszászi járáshoz tartozó Nagyszőlősi kistérségben fekvő Felsősáradon (Siroke).

A július 2-án, 23 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy egy 40 éves helyi lakost súlyos fejsérülésekkel szállítottak kórházba.

A nyomozás eddigi adatai szerint a sértett este fél tizenegy körül 63 éves szomszédjánál tartózkodott. A közös italozás során vita alakult ki a két férfi között, amely tettlegességig fajult. A házigazda ekkor felkapott egy baltát, és több alkalommal fejbe ütötte vendégét.

A támadást követően a gyanúsított elmenekült a helyszínről, azonban a bűnügyi rendőrség munkatársai rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették.

A nyomozók a történteket emberölési kísérletként minősítették. A Beregszászi Kerületi Ügyészség irányításával folyamatban lévő büntetőeljárás során a hatóságok tovább vizsgálják az eset körülményeit.

A gyanúsított ellen emelt vád alapján akár hét évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

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