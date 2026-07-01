Újabb tragikus eset a Beregszászi járásban

Súlyos esethez riasztották a mentőket a Beregszászi járásban. A sürgősségi szolgálat diszpécserszolgálatához egy férfiról érkezett bejelentés, akit eszméletlen állapotban, nagy mennyiségű vért vesztve találtak meg egy lakásban.

A helyszínre azonnal kivonult a 602-es számú mentőegység.

A mentők a 63 éves férfi vizsgálata során több szúrt sérülést találtak. Az orvosi ellátás ellenére a sérülések olyan súlyosak voltak, hogy nem volt esély a megmentésére.

Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a helyszínen a rendőrség munkatársai is dolgoztak.

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