Újabb tragikus eset a Beregszászi járásban
Súlyos esethez riasztották a mentőket a Beregszászi járásban. A sürgősségi szolgálat diszpécserszolgálatához egy férfiról érkezett bejelentés, akit eszméletlen állapotban, nagy mennyiségű vért vesztve találtak meg egy lakásban.
A helyszínre azonnal kivonult a 602-es számú mentőegység.
A mentők a 63 éves férfi vizsgálata során több szúrt sérülést találtak. Az orvosi ellátás ellenére a sérülések olyan súlyosak voltak, hogy nem volt esély a megmentésére.
Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a helyszínen a rendőrség munkatársai is dolgoztak.
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