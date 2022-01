Ukrajna csaknem egymillió dózis Pfizer-vakcinát kapott az Egyesült Államoktól

Ukrajna 999 180 dózis, koronavírus elleni Pfizer-vakcinát kapott az Egyesült Államoktól, miközben az országban két hónapja először haladta meg ismét a húszezret az egy nap alatt feljegyzett új fertőzöttek száma.

A vakcinaszállítmányt az egészségügyi minisztérium közlése szerint az amerikai kormány nyújtotta a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül, és az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF gondoskodott a szállításáról.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetett: annak érdekében, hogy megfékezzék a vírus különösen fertőző omikron variánsának terjedését Ukrajnában, az idén júliusig a lakosság 70 százalékát be kell oltani.



Közben a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) szakértői pénteken jelezték, hogy a járvány újabb hulláma már ebben a hónapban elkezdődik, ezt látszik bizonyítani az újonnan regisztrált betegek egyre növekvő száma. Előző nap Viktor Ljasko egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy ez az újabb hullám már el is kezdődött Ukrajnában. A KSE elemzői úgy vélik, igen nagy a valószínűsége annak, hogy még a télen újabb zárlatot kell bevezetni az országban. Rámutattak, hogy a fertőzöttek száma növekedésének alapvető oka a vírus állandó mutációja és az átoltottság alacsony szintje az országban.



Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese a LIGA.net hírportálnak nyilatkozva ugyanakkor kijelentette: a tárca nem tervez olyan szigorú zárlatot ismét bevezetni, mint amilyenek 2020-ban voltak. Egyben azt prognosztizálta, hogy a fertőzések száma az omikron variáns terjedése miatt megközelítheti majd akár a napi 60 ezret is.



Forrás: mti.hu