Ukrajna Érdemes Orvosa címmel tüntették ki a kárpátaljai mentőszolgálat igazgatóját

Anatolij Psenicsnyij, a Kárpátaljai Megyei Sürgősségi Orvosi és Katasztrófaellátó Központ igazgatója megkapta az Ukrajna Érdemes Orvosa kitüntető címet. Az erről szóló elnöki rendelet megjelent az ukrán államfő hivatalos honlapján.

A sürgősségi ellátó központ közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint az elismerést a szakember több évtizedes munkájának, magas szintű szakmai tevékenységének, valamint a sürgősségi egészségügyi ellátás fejlesztéséhez nyújtott kiemelkedő hozzájárulásának elismeréseként ítélték oda.

Anatolij Psenicsnij 2023. december 30. óta vezeti a Kárpátaljai Megyei Sürgősségi Orvosi és Katasztrófaellátó Központot. Korábban a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás egészségügyi főosztályának igazgatójaként dolgozott.

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