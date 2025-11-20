Ukrajna idén először november 20-án ünnepli a Gyermekek Védelmének Napját

Ukrajnában 2025-ben először november 20-án, a Gyermekek Világnapján tartják a Gyermekek Védelmének Napját. Az ünnepet a 355/2025. számú elnöki rendelet hozta létre, és ezentúl minden évben ezen a napon ünneplik őket.

Korábban a gyermekvédelem napját Ukrajnában június 1-jén tartották a még 1998-ban kiadott rendelet alapján, amely mára hatályát vesztette.

A gyermekek világnapját az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja (UNICEF) kezdeményezésére 1954 óta ünnepeljük ezen a napon. Az első világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, amelyeket az 1959. évi ENSZ-deklarációban fogalmaztak meg. A nap jelentősége abban rejlik, hogy a világ minden táján emlékeztet a gyermekek jogainak védelmére és a gyermekek támogatására.

Julija Szviridenko miniszterelnök közölte, hogy a Gyermekek Világnapja alkalmából a kormány több, gyermekeket és családokat támogató döntést fogadott el. Kiemelte, hogy különösen fontos a Oroszország fegyveres agressziója következtében érintett gyermekek jogi védelmének megerősítése.

Az új intézkedések között szerepel:

a deportált, erőszakkal áttelepített és a harcok következtében sérült gyermekek státuszának pontosítása,

új kompenzációs és sürgősségi támogatási mechanizmusok bevezetése,

egy egységes információs adatbázis létrehozása, amely a szociális rendszerhez integrálódik.

Szviridenko hangsúlyozta: minden gyermeknek joga van a gondoskodáshoz, szeretethez, oktatáshoz és fejlődéshez – ahogy azt az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 3. cikke is kimondja.

A kormány jóváhagyta a gyermekekkel szembeni erőszak esetén követendő eljárásrendet is. Ennek értelmében: az iskolák, egészségügyi intézmények, ifjúsági központok egységes protokollt kapnak az erőszak felismerésére, megelőzésére és kezelésére.

A rászoruló gyermekek üdültetésére új finanszírozási elveket vezetnek be. A „pénz a gyermeket követi” elv biztosítja, hogy a támogatás valóban a rászorulókhoz jusson. A program keretösszege 91,5 millió hrivnya.

A kormány továbbá:

további garanciákat vezet be az állami gondozásból kikerülő fiatalok számára,

pénzbeli támogatást, alapvető felszerelést és soron kívüli lakhatást biztosít a tanulmányaik vagy katonai szolgálatuk befejezése után.

Létrejön a Gyermekjogi Garanciák Nemzeti Tanácsa

A kabinet jóváhagyta a Nemzeti Tanács létrehozását, amely állandó szervként hangolja össze a gyermekvédelmi politikát, és évente jelentést készít a gyermekek helyzetéről Ukrajnában.

Ezzel párhuzamosan elfogadták az Európai Gyermektámogatási Garancia megvalósításának nemzeti tervét is, amely öt területre koncentrál:

koragyermekkori nevelés,

egészségügy,

táplálkozás,

lakhatás,

inkluzív oktatás.

A terv célja, hogy minden ukrán gyermek – lakóhelyétől vagy családi körülményeitől függetlenül – hozzáférjen az alapvető szolgáltatásokhoz és fejlődési lehetőségekhez.

A védelmi erők közlése szerint: „Minden lehetőt és lehetetlent megteszünk a gyermekek védelméért.”

Az Ukrán Védelmi Minisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy a hadsereg mindent megtesz a gyermekek és az ország jövőjének védelmében.

„Ma Ukrajna azokra a gyermekekre emlékezik, akiknek életét az orosz terrorizmus oltotta ki. Kötelességünk felelősségre vonni mindazokat, akik ezeket az embertelen bűnöket elkövették. Katonáink nap mint nap mindent megtesznek – és annál is többet –, hogy megvédjék gyermekeinket és jövőnket” – áll a közleményben.

A gyermekek világnapja tehát nemcsak ünnep, hanem egy fontos alkalom is, hogy a világ figyelmét a gyermekek jogaira és jólétére irányítsuk.

Kárpátalja.ma