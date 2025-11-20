Ukrajna idén először november 20-án ünnepli a Gyermekek Védelmének Napját
Ukrajnában 2025-ben először november 20-án, a Gyermekek Világnapján tartják a Gyermekek Védelmének Napját. Az ünnepet a 355/2025. számú elnöki rendelet hozta létre, és ezentúl minden évben ezen a napon ünneplik őket.
Korábban a gyermekvédelem napját Ukrajnában június 1-jén tartották a még 1998-ban kiadott rendelet alapján, amely mára hatályát vesztette.
A gyermekek világnapját az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja (UNICEF) kezdeményezésére 1954 óta ünnepeljük ezen a napon. Az első világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, amelyeket az 1959. évi ENSZ-deklarációban fogalmaztak meg. A nap jelentősége abban rejlik, hogy a világ minden táján emlékeztet a gyermekek jogainak védelmére és a gyermekek támogatására.
Julija Szviridenko miniszterelnök közölte, hogy a Gyermekek Világnapja alkalmából a kormány több, gyermekeket és családokat támogató döntést fogadott el. Kiemelte, hogy különösen fontos a Oroszország fegyveres agressziója következtében érintett gyermekek jogi védelmének megerősítése.
Az új intézkedések között szerepel:
- a deportált, erőszakkal áttelepített és a harcok következtében sérült gyermekek státuszának pontosítása,
- új kompenzációs és sürgősségi támogatási mechanizmusok bevezetése,
- egy egységes információs adatbázis létrehozása, amely a szociális rendszerhez integrálódik.
Szviridenko hangsúlyozta: minden gyermeknek joga van a gondoskodáshoz, szeretethez, oktatáshoz és fejlődéshez – ahogy azt az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 3. cikke is kimondja.
A kormány jóváhagyta a gyermekekkel szembeni erőszak esetén követendő eljárásrendet is. Ennek értelmében: az iskolák, egészségügyi intézmények, ifjúsági központok egységes protokollt kapnak az erőszak felismerésére, megelőzésére és kezelésére.
A rászoruló gyermekek üdültetésére új finanszírozási elveket vezetnek be. A „pénz a gyermeket követi” elv biztosítja, hogy a támogatás valóban a rászorulókhoz jusson. A program keretösszege 91,5 millió hrivnya.
A kormány továbbá:
- további garanciákat vezet be az állami gondozásból kikerülő fiatalok számára,
- pénzbeli támogatást, alapvető felszerelést és soron kívüli lakhatást biztosít a tanulmányaik vagy katonai szolgálatuk befejezése után.
Létrejön a Gyermekjogi Garanciák Nemzeti Tanácsa
A kabinet jóváhagyta a Nemzeti Tanács létrehozását, amely állandó szervként hangolja össze a gyermekvédelmi politikát, és évente jelentést készít a gyermekek helyzetéről Ukrajnában.
Ezzel párhuzamosan elfogadták az Európai Gyermektámogatási Garancia megvalósításának nemzeti tervét is, amely öt területre koncentrál:
- koragyermekkori nevelés,
- egészségügy,
- táplálkozás,
- lakhatás,
- inkluzív oktatás.
A terv célja, hogy minden ukrán gyermek – lakóhelyétől vagy családi körülményeitől függetlenül – hozzáférjen az alapvető szolgáltatásokhoz és fejlődési lehetőségekhez.
A védelmi erők közlése szerint: „Minden lehetőt és lehetetlent megteszünk a gyermekek védelméért.”
Az Ukrán Védelmi Minisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy a hadsereg mindent megtesz a gyermekek és az ország jövőjének védelmében.
„Ma Ukrajna azokra a gyermekekre emlékezik, akiknek életét az orosz terrorizmus oltotta ki. Kötelességünk felelősségre vonni mindazokat, akik ezeket az embertelen bűnöket elkövették. Katonáink nap mint nap mindent megtesznek – és annál is többet –, hogy megvédjék gyermekeinket és jövőnket” – áll a közleményben.
A gyermekek világnapja tehát nemcsak ünnep, hanem egy fontos alkalom is, hogy a világ figyelmét a gyermekek jogaira és jólétére irányítsuk.